A saptea oara va fi cu noroc? Spitalul CFR isi cauta din nou izolatie termica

De aproape trei ani, Spitalul Clinic de Cai Ferate Iasi incearca sa atribuie contractul de lucrari de reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice la doua din cele noua corpuri de cladire pe care le are. Prima procedura de licitatie, lansata la sfarsitul lui 2019 cu o valoare de pornire estimata la 7,53 milioane de lei, nu a atras nicio oferta. A doua incercare, cu acelasi cost estimat, s-a oprit in "abateri grave de la prevederile legislative, care afecteaza procedura de ... citeste toata stirea