A spart aceeasi casa de doua ori intr-o zi. Va ajunge la puscarie

Un hot a spart de doua ori in aceeasi zi aceeasi casa. Prima oara a fost prins de proprietar, dar a doua oara a avut noroc. A reusit sa plece cu "marfa", dar drumul sau a continuat spre inchisoare.Iulian Sirbu a atacat prima oara in noaptea de 6/7 martie, cu putin inainte de ora 1.00. Aflat sub influenta bauturilor alcoolice, el a intrat in mansarda casei unui consatean din Belcesti, incercand sa sustraga doua masti traditionale, evaluate la 10.000 de lei. A fost prins insa de proprietar,