Condamnat in prima instanta pentru ca si-a ucis concubina, un iesean nu a reusit sa-i convinga pe magistratii Curtii de Apel sa fie mai ingaduitori. Acestia au batut in cuie condamnarea initiala, Petru Vrajmasu urmand sa petreaca urmatorii 15 ani in spatele gratiilor.Vrajmasu locuia in satul Poiana Marului din comuna Cotnari impreuna cu o femeie despartita de sot si unul dintre copiii acesteia. Barbatul lucra sezonier prin sat sau in strainatate. Femeia cheltuia alocatia fiicei sale pe ... citeste toata stirea