A sterpelit intreaga mostenire a familiei din Galata, printr-un fals. Ce au decis judecatorii?

Justitia si-a spus ultimul cuvant in cazul unei iesence care si-a lasat cumnata si nepotii fara mostenire, declarand in fals ca fratele sau nu fusese insurat si nici nu avusese copii. In prima instanta, Judecatoria o condamnase cu suspendare. Desi isi recunoscuse vina, femeia a facut apel. Ea a cerut achitarea, lasandu-i insa pe judecatori sa ghiceasca in baza caror motive.I.A. si sora sa mostenisera o casa construita in 1932 pe strada Caramidari, in Galata. Dupa casatorie, Marinela Filipachi ... citeste toata stirea