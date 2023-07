Baut bine, un militar a provocat un accident in Ciurea. Nu au rezultat victime, dar condamnarea primita l-ar putea obliga sa-si caute alta cariera. Statutul de militar este incompatibil cu cel de condamnat, fie si cu suspendare.Caporal clasa a II-a in cadrul UM 01110 de pe strada dr. Vicol, Stefan Cel-Mare avea o casa in constructie in satul Dumbrava din Ciurea. Pe 9 ianuarie, caporalul si-a dus copilul la gradinita. Apoi, aflat in timpul liber, Stefan Cel-Mare a plecat spre Dumbrava pentru a ... citeste toata stirea