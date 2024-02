A treia incercare, cu noroc? Liberalii pun alegerea vicelui in aceeasi sedinta cu votarea bugetului Iasului

Primaria a anuntat ziua in care va fi votat bugetul Iasului: luni, 12 februarie. Asa cum ZDI a relatat zilele trecute, in aceeasi sedinta va avea loc si votul pentru alegerea unui nou viceprimar. Cu ajutorul lui Razvan Timofciuc (FOTO JOS), primarul Mihai Chirica si liberalii vor putea sa aprobe proiectul de buget.Alegerea viceprimarului va fi facuta imediat inainte de supunerea la vot a bugetului. Este cea de-a treia incercare a liberalilor de a-si forma o noua majoritate in plen: un ... citește toată știrea