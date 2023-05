Directia de Sanatate Publica Iasi anunta o noua saptamana cu cresteri ale cazurilor de infectii respiratorii acute. In mod concret, in perioada 8 - 14 mai au fost depistat 4.644 astfel de cazuri, cu 10,5% mai multe decat in saptamana anterioara analizata, cand au fost 4.393.Numarul este in crestere pentru a treia saptamana la rand, chiar daca panta este una lenta si valorile infectarilor sunt departe de cele depistate in varful din cursul iernii, de peste 8.000 de cazuri / saptamana."Avand ... citeste toata stirea