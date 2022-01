A venit special de la Constanta pentru a fi operat la coloana cu robotul Mazor X de la Iasi

Un barbat in varsta de 62 de ani a venit de la Constanta la Iasi pentru a se opera a saptea oara de hernie de disc. Ion Necrusel spune ca primele sase interventii au fost facute in sistem privat la Constanta si Bucuresti. A venit la Iasi dupa ce a auzit ca ar putea face operatia necesara de stabilizare in zona lombara la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi."Era singura posibilitate, pentru ca e singurul robot din tara, si atunci era nevoie de suruburi, de stabilizare in suruburi. Nu aveam ... citeste toata stirea