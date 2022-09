A vrut sa se sinucida cu antigel

Un barbat in varsta de 49 de ani din Iasi a ajuns in stare grava la spital dupa ce a baut aproximativ 500 de mililitri de antigel in scop suicidar. Medicii ieseni de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon", impreuna cu cei de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" au reusit sa ii salveze viata, in astfel de cazuri de intoxicatie fiind nevoie de o interventie cat mai rapida.Barbatul a ajuns la UPU in cursul noptii de vineri, iar familia ... citeste toata stirea