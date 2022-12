A vrut sa-si razbune amicul si a injunghiat un agent de paza de la o sala de jocuri

Un tanar va ajunge dupa gratii pentru ca a vrut sa-si "razbune" un prieten de pacanele. A cautat scandal in fata restaurantului Select, incidentul soldandu-se cu ranirea grava a unui agent de paza.Domiciliat in Voinesti, Gabriel Doroftei ajungea relativ frecvent la Iasi. Intr-una dintre aceste vizite, l-a cunoscut intr-o sala de jocuri pe C.P., cu care a legat o stransa relatie de prietenie.La un moment dat, C.P. i-a povestit lui Doroftei ca in urma cu trei zile ar fi fost agresat de un ... citeste toata stirea