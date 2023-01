A vrut sa violeze o gospodina, dar victima era sa-i rupa spatele cu matura de paie in timp ce violatorul fugea

O femeie l-a fugarit cu matura pe barbatul care voise sa o violeze. Individul a primit doar o pedeapsa cu suspendare, dar va trebui sa-i dea explicatii varului sau, sotul femeii.Costel Lincu locuieste in Scobinti, in acelasi sat traind si varul sau. Lincu era chemat frecvent de varul sau pentru a-l ajuta la diferite activitati in gospodarie. In dimineata zilei de 17 octombrie anul trecut, varul a plecat ca de obicei la munca, sotia sa ramanand singura acasa. In jurul orei 7.15, in casa a ... citeste toata stirea