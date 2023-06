Primarul comunei Rediu a remis CNAIR punctul de vedere solicitat de companie referitor la optiunea asupra traseului A8 pe raza comunei. "Consiliul Local al comunei Rediu, ca urmare a dezbaterilor publice cu cetatenii prezenti la sedinta din data de 23 iunie 2023, si-a exprimat opinia in unanimitate ca traseul Autostrazii A8 de pe raza UAT Rediu sa ramana nemodificat, nefiind de acord cu propunerea de traseu transmisa de CNAIR in data de 14 iunie", se arata in Hotararea nr. 48 afisata pe ... citeste toata stirea