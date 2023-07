CNAIR mentine si nodul prevazut in zona pentru conectarea la DJ 282Traseul A8 in zona Horlesti nu va fi deviat, au decis cei de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Prin urmare, proprietatile afectate vor fi evaluate in vederea exproprierii, iar detinatorii se vor putea adresa instantei daca despagubirile nu sunt pe masura. Proiectul va merge mai departe cu forajele lasate la urma pe acest sector. Consitrans mai are de efectuat 1750 ml de foraje pe sectorul 3, ... citeste toata stirea