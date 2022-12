Abia externat de la Socola, un iesean a incendiat magazia in care se refugiasera sotia si fiica

* spre norocul familiei, pagubele au fost minore * avand certificat de nebun, barbatul s-a ales, initial, doar cu ordin de protectie * n-are ce sa mai caute pe-acasa in urmatoarea jumatate de an, dar nu-si face probleme * in arestul preventiv sau, daca va fi pus in libertate, are cazare asigurata la SocolaFiind alcoolic cronic, Iulian M. din comuna Erbiceni are in palmares numeroase internari la Socola. Dupa fiecare iesire de acolo, se imbata zdravan si-i vine cheful de scandal. Nu in public, ... citeste toata stirea