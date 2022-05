Abia isi luase permisul auto si l-a lasat pe prietenul sau sa conduca. A murit carbonizat pe "locul mortului" VIDEO

Doi tineri au sarit in ajutorul celor care se aflau in masina, insa pentru pasagerul din dreapta fata nu s-a mai putut face nimic, din cauza flacarilor care au izbucnit imediat. Un nou accident cumplit pe drumul care leaga municipiul Iasi de Targu Frumos s-a petrecut luni seara, 30 mai, intre Letcani si Podu Iloaiei.Un tanar care luase permisul in ziua accidentului a hotarat sa il lase pe prietenul sau sa conduca, acesta stand pe scaunul din dreapta fata, pe bancheta din spate aflandu-se o ... citeste toata stirea