Abuzurile angajatilor municipalitatii pot fi reclamate prin e-mail

Primarul Mihai Chirica a anuntat ieri ca eventualele abuzuri savarsite de angajatii Primariei Municipiului Iasi, ai institutiilor subordonate si ai companiilor municipale vor putea fi reclamate in mod direct la adresa de mail abuzuripublice@primaria-iasi.ro. "Incepand cu data de 28 februarie vom lansa aceasta adresa de e-mail pentru a monitoriza cat mai eficient nemultumirile cetatenilor in raport cu serviciile oferite de municipalitate. Cetateanul va putea face in mod direct, de ... citeste toata stirea