Academia Romana are un nou membru corespondent de la Iasi, profesorul universitar Gheorghe Cliveti, fost colaborator al Securitatii

Academia Romana are un nou membru corespondent de la Iasi, profesorul universitar Gheorghe Cliveti, de la Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" si Facultatea de Istorie a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Decizia a fost luata in urma sedintei de miercuri, cand alaturi de Gheorghe Cliveti a fost ales ca membru de onoare prof.dr. Ion Ciubotaru, de la Institutul de Filologie Romana "Alexandru Philippide". Profesorul Gheorghe Cliveti intra insa in Academia Romana ca un reputat cercetator ... citeste toata stirea