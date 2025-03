Academicianul Bogdan C. Simionescu, omagiat la Palatul Culturii

Muzeul Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi organizeaza miercuri, 12 martie 2025, incepand cu ora 12.00, la Muzeul "Poni-Cernatescu", manifestarea omagiala IN MEMORIAM Acad. Bogdan C. Simionescu (1948-2024).Profesor de "Stiinta polimerilor" la Departamentul Polimeri naturali si sintetici din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, timp de cateva decenii, Bogdan C. Simionescu a fost seful Catedrei de macromolecule la ... citește toată știrea