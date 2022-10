Academicianul iesean Bogdan C. Simionescu a fost ales presedinte al Comitetului Roman de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii

In cadrul Adunarii Generale a membrilor Comitetului Roman de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST), la propunerea conducerii Academiei Romane, academicianul Bogdan C. Simionescu a fost reales miercuri, 26 octombrie, pentru al doilea mandat in functia de presedinte al acestui comitet.Academicianul fusese propus si sprijinit in anul 2018 pentru a prelua aceasta functie de catre marele istoric Dan Berindei, fiind la al doilea mandat la conducerea CRIFST.In anul 1957, Academia ... citeste toata stirea