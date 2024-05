ACCES GRATUIT DE ZIUA INTERNAEsIONALA A MUZEELOR

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi va functiona in data de 18 mai 2024 cu program normal, oferind publicului acces gratuit pentru a marca ZIUA INTERNAEsIONALA A MUZEELOR. Instituita de ICOM in 1977 si constituind un reper la nivel global, Ziua Internationala a Muzeelor a fost sarbatorita in 2023 de 37.000 muzee din 158 de tari din intreaga lume. Tema aleasa pentru acest an, "Muzee, educatie, cercetare", evidentiaza rolul esential pe care institutiile culturale il au in crearea si ... citește toată știrea