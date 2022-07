Accident bizar intr-un cimitir din Iasi. Un BMW a distrus doua cavouri si s-a infipt intr-un copac VIDEO

Cei doi soferi care au intrat in coliziune in cimitirul Petru si Pavel din Iasi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Un accident bizar s-a petrecut sambata dimineata intr-un cimitir din Iasi, unde au acces si aututurismele.Soferul unui BMW nu a acordat prioritate unei alte masini conduse de un sofer incepator, in urma coliziunii rezultand trei victime care au avut nevoie de ingrijiri medicale.Dupa impactul dintre cele doua masini, BMW-ul a distrus doua ... citeste toata stirea