Baut bine, soferul unui BMW a fost la un pas de a ucide un muncitor al Salubris. Lucratorul, care curata rigolele unei sosele, a fost aruncat in aer si izbit de carosabilul din beton. Soferul a dat vina tot pe el, ca i-ar fi iesit in fata.Accidentul a avut loc in dimineata zilei de 7 februarie a anului trecut. Cu o seara inainte, Sorin Amarandei bause, dupa propriile declaratii, aproximativ 200 ml de whisky. La 7 dimineata, a plecat de acasa, de pe soseaua Stefan cel Mare din Copou, spre ... citeste toata stirea