Accident cu cinci victime, la ora 4 dimineata la Barnova

"La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 04.00, am fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenesti, produs pe DJ 247 A, in comuna Barnova. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme, respectiv un autoturism condus de un barbat de 30 de ani si un autoturism condus de o femeie de 47 de ani. In urma impactului, 5 persoane au fost ranite.In urma ... citeste toata stirea