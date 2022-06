Accident cumplit in Pacurari. Patru muncitori de la Citadin au fost omorati de o femeie bauta FOTO/VIDEO

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc joi spre vineri noapte pe strazile Iasului, in jurul orei 1.Soferita unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului in curba de dupa Petru Poni spre AMRS, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta langa care se aflau sapte muncitori de la Citadin. In urma coliziunii au rezultat opt victime, in cazul a patru dintre acestea fiind declarat decesul.Cititi si: Ea este ... citeste toata stirea