Compania Nationala de Autostrazi a fost obligata la plata despagubirilor pentru un accident provocat de un caprior care "traversa neregulamentar". In instanta a fost chemata si o asociatie vanatoreasca, dar aceasta a fost absolvita de raspundere.Procesul a fost deschis de Radu G., in octombrie 2021. Acesta a aratat ca in seara zilei de 3 mai, se deplasa pe DN 28, dinspre Osoi spre Costuleni. Aproape de destinatie, calea i-a fost taiata de un caprior care a iesit din tufisuri si a incercat sa ... citeste toata stirea