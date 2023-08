Un nou accident foarte grav a avut loc aseara in Letcani, pe aceeasi trecere de pietoni unde, la inceputul anului, a murit un copil de trei ani care trecea strada alaturi de tatal sau si fratele de 6 ani (CITESTE AICI)O masina a lovit un pieton, aruncandu-l peste scuarul despartitor aflat in mijlocul strazii, pentru trecerea de pietoni. Pacientul este inca in viata pentru ca in zona trecea un medic specialist al UPU Sf. Spiridon, care l-a stabilizat, fiind asistat de echipajul unei ambulante ... citeste toata stirea