Accident grav in judetul Iasi, provocat de un tanar de 20 de ani. Sase persoane au ajuns la spital

Toate persoanele implicate in accident au ajuns la spital, inclusiv soferul care a provocat coliziunea dintre cele doua autoturisme. Sase persoane au ajuns la spital in urma unui accident provocat de un tanar in varsta de 20 de ani. Pe raza localitatii Chicerea, soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe sensul opus, intrand in coliziune cu un alt autoturism."La data de 18 aprilie, in jurul orei 12.00, politistii rutieri au fost sesizati despre un accident rutier, care ... citeste toata stirea