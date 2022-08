Accident grav in Tudor Vladimirescu. Sase persoane au ajuns la spital

Sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident produs in municipiul Iasi, fiind implicate doua autoturisme.Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Iasi, fiind implicate doua autoturisme. Acolo au fost trimise o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat de la ISU si o ambulanta de la SAJ Iasi.Echipajele ... citeste toata stirea