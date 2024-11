Accident grav intre un microbuz scolar si un autoturism: A fost activat Planul Rosu de interventie

Un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz scolar s-a produs miercuri dimineata, in localitatea Ciortesti, din judetul Iasi, in cele doua vehicule aflandu-se 16 persoane, dintre care 14 copii. A fost activat Planul rosu de interventie"Se activeaza Planul Rosu incepand cu ora 07.44. Accident rutier produs in pe DN24 in localitatea Ciortesti, intre un autoturism si un ... citește toată știrea