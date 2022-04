Accident grav la Arcelor Mittal Iasi: un muncitor si-a pierdut mana de la cot

Accident grav, ieri, intr-o sectie de la uzina Arcelor Mittal Iasi (fosta Metalurgica). Bratul unui muncitor a fost sectionat din cot in timp ce lucra la un utilaj industrial. Starea muncitorului internat in spital este critica. Acesta ar putea ramane invalid pentru tot restul vietii.Accidentul s-a intampat la primele ore ale diminetii, dupa intrarea in tura. Barbatul in varsta de 56 de ani lucra la un aparat industrial care executa operatii de taiere a materialelor. Se pare ca, la un moment ... citeste toata stirea