Un accident grav a avut loc astazi in localitatea Tarzia, comuna Brusturi, judetul Neamt. In jurul orei 11:15, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in localitatea Tarzia din comuna Brusturi. O autoutilitara, in care se afla doar conducatorul auto, a parasit partea carosabila si a intrat intr-un copac. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de ... citeste toata stirea