Un accident extrem de grav a avut loc in aceasta dimineata la iesirea din localitatea Sarca-Baltati spre Targu Frumos. Sapte persoane si-au pierdut viata in urma incidentului rutier.Camionul, care mergea dinspre Iasi spre Targu Frumos, a derapat in curba a lovit cu remorca echipajul de salvare, s-a rotit pe mijlocul soselei dupa care a intrat pe contra-sens si ... citeste toata stirea