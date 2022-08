Accident grav noaptea trecuta la Chicerea! Un pusti baut a lovit cu masina o casa

Soferul de 21 de ani mai avea in masina doi amici de 21 de ani si inca unul de 19 ani. Acesta ratat o curba si s-a rasturnat peste o casa. Doi dintre pasageri sunt in coma la spital. Toti sunt din Aroneanu."In dimineata zilei de 11 august a.c., in jurul orei 03.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca in localitatea Chicerea a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenesti. Din primele cercetari efectuate, s-a constatat faptul ca in ... citeste toata stirea