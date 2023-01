Accident mortal, cu trei victime, la Cotnari

Doi adulti si un copil de 14 ani au fost loviti de o masina in localitatea Cotnari din judetul Iasi.Tragedia a avut loc in noaptea de Revelion.Potrivit ISU Iasi, in urma accidentului una dintre victime a fost gasita inconstienta, iar celelalte doua au fost transportate la spital cu rani serioase. "In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, pietoni loviti de un autoturism. Doua sunt constiente, cu fracturi si una este inconstienta. La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala ... citeste toata stirea