Accident mortal in Iasi: Femeie, ucisa pe loc de un sofer beat, care a fugit de la locul impactului

O femeie din Movileni (judetul Iasi) care se deplasa aseara pe marginea drumului din localitate a fost lovita de un autoturism. In varsta de 54 de ani, ea a murit pe loc iar soferul de 33 de ani a fugit de la fata locului.El a fost prins dupa doua ore la intrarea in Iasi, fiind baut."La data de 05 iulie a.c., in jurul orei 22.00, politistii rutieri ieseni au fost sesizati prin SNUAU 112, despre un accident rutier care a avut loc in afara localitatii Movileni. Din cercetarile efectuate la ... citeste toata stirea