Accident mortal in judetul Iasi. Un tren cu 30 de persoane la bord a lovit un autoturism. O persoana a murit

Accidentul s-a petrecut vineri dimineata, 27 mai, pe raza localitatii Scobinti, trenul deplasandu-se de la Harlau catre Iasi. Un tren personal care se deplasa pe directia Harlau - Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism, rezultand o victima incercerata. In masina se afla o persoana in varsta de 46 de ani, care a decedat in urma impactului.In trenul Regio cu numarul 11404, care se indrepta catre Iasi, se aflau 30 de pasageri. Niciunul dintre acestia nu a ... citeste toata stirea