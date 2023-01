Accident mortal in noaptea de Revelion

O persoana a murit, iar alte doua, printre care un copil, au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti in noaptea de Revelion de o masina.Potrivit ISU Iasi, in urma accidentului produs in localitatea Cotnari doua dintre victime au suferit fracturi, iar cea de-a treia a fost gasita inconstienta."In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, pietoni loviti de un autoturism. Doua sunt constiente, cu fracturi si una este inconstienta. La locul interventiei s-au ... citeste toata stirea