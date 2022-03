Un accident mortal s-a produs duminica dupa-amiaza in apropiere de Carrefour Felicia.O femeie de 80 de ani a fost calcata de un camion.Echipaje medicale au fost trimise la fata locului, insa leziunile pe care le avea victima erau incompatibile cu viata."Astazi, in jurul orei 15.00, am fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenesti, produs pe raza municipiului Iasi. Din cercetarile efectuate ... citeste toata stirea