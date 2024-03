Accident mortal langa o trecere de pietoni din Bucium: "S-a constatat decesul" FOTO/VIDEO

Un accident grav a avut loc joi dimineata in zona Bucium.Un barbat de 69 de ani care traversa strada a fost lovit de o masina. Pietonul si-a pierdut viata, el fiind calcat de autoturism in zona capului. Accidentul s-a produs in zona restaurantului La Palia."La accidentul rutier din zona Bucium s-a declarat decesul unui barbat de aproximativ 70 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viata", ... citește toată știrea