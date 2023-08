O ieseanca a fost lovita mortal de o masina, in drum spre biserica. Soferita care a accidentat-o oprise la trecerea de pietoni si plecase de pe loc, dar nu o vazuse pe femeie, orbita fiind de soare.Tragedia s-a petrecut in dimineata zilei de 13 martie 2020, in statia de tramvai Flora din Tatarasi. Aflata la volanul unui autoturism Toyota Avensis si venind dinspre Dispecer, Iulia Nasturas-Radu oprise la trecerea de pietoni. Din sens contrar, dinspre Doi Baieti, venise un tramvai care a oprit ... citeste toata stirea