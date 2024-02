Accident rutier in zona magazinului Black Sea, la iesirea din Iasi spre Targu Frumos (VIDEO)

Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona magazinului Black Sea (n.r.-situat in apropiere de Metro), de la iesirea din Iasi spre Targu Frumos. In dreptul centrului se afla rondul ce face legatura cu soseaua de centura a municipiului.In incident au fost implicate doua autoturisme, cel mai probabil accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. La fata locului a ajuns si un echipaj de prim ajutor. Politia va efectua ... citește toată știrea