Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza in zona Rond CUG.Un barbat a intrat intr-un canal pentru verificarea unor apometre, iar cand a scos capul a fost lovit mortal de un autoturism. Barbatul a murit pe loc. Politistii au venit la fata locului si fac cercetari.UPDATE - Precizarile Politiei:"Astazi, 20 mai ac, in ... citeste toata stirea