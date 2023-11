Zapada care a cazut in judetul Iasi a pus probleme serioase soferilor. Sambata dupa amiaza, intr-un interval de timp foarte scurt, au avut loc doua evenimente rutiere in care au fost implicate mai multe masini.Astfel, in comuna Ciurea, a avut loc un accident cu patru autoturisme in care se aflau noua persoane. La locul accidentului au fost trimise o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare si acordarea primului ajutor, un echipaj de ... citeste toata stirea