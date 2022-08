Accidentul cu patru morti din Pacurari, detalii revoltatoare din dosar. "Am urmarit desene animate"

"Am urmarit desene animate la televizor pana am adormit", s-a aparat Adina Ghervase in fata procurorilor, nepasatoare, negand intr-un mod revoltator si inconstient ca se afla la volanul autoturismului Alfa Romeo atunci cand a omorat patru muncitori de la Citadin, in noaptea de 16 spre 17 iunie. Ea spune ca s-a trezit apoi dimineata, la ora 8. Procurorii au insa probe solide cu imagini de pe camerele de supraveghere cu ea, inainte de accident, la volanul autoturismului. Cum incearca sa ii ... citeste toata stirea