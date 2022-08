Accidentul de motocicleta de la Bals, cu doua victime: tanarul fara casca este in stare mai grava

Doi tineri care mergeau luni noaptea cu motocicleta in localitatea Bals au ajuns in stare grava la spital dupa ce s-au rasturnat. Medicii din Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon" spun ca, desi tinerii in varsta de 22 de ani au sanse de supravietuire, traumatismele suferite sunt extrem de grave, mai ales ca unul dintre ei nu purta casca."Conducatorul motocicletei purta casca, a suferit un hemopneumoperitoneu, contuzii la nivelul ... citeste toata stirea