Accidentul mortal de la Halceni: logodnica primeste daune marite, familia insa, nu

Inflatia a inceput sa conteze in sentintele date de judecatori. Situata la un nivel de aproape 8% anul trecut si ajunsa deja, in luna mai a acestui an, la 14,5%, rata inflatiei a fost inclusa de magistratii Judecatoriei Harlau in sentinta data in cazul despagubirilor solicitate de familia victimei unui accident rutier petrecut in 2021. Daca sentinta va ramane definitiva, va fi una dintre rarele ocazii in care judecatorii se raporteaza nu la dobanda legala, ci la inflatie ca factor de ... citeste toata stirea