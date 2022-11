Accidentul mortal din groapa ApaVital de pe Tudor Vladimirescu: soferul a fost achitat dupa 9 ani. Ce l-a salvat?

Justitia s-a pronuntat in sfarsit in cazul unui accident petrecut cu 9 ani in urma. Accidentul, petrecut pe bulevardul Tudor Vladimirescu a provocat moartea unui muncitor al ApaVital si ranirea altuia. Soferul implicat a fost achitat vineri de judecatori: fapta exista, dar nu si vinovatia.Accidentul s-a produs pe 17 octombrie 2013. ApaVital deschisese un santier pe bulevardul Tudor Vladimirescu, in carosabil fiind sapata o groapa semnalizata cu o banda albastra montata de jur-imprejur. Groapa ... citeste toata stirea