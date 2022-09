Accidentul vascular cerebral (AVC) ar putea fi tratat la Iasi cu sanse mult mai mari de reusita! (P)

La Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. N. Oblu" din Iasi se va infiinta un Centru Regional de Excelenta in Stroke. In urma discutiilor purtate la ministerul sanatatii cu managerul Lucian Eva si ministrul Alexandru Rafila vor fi facute toate demersurile necesare pentru ca Iasul sa beneficieze in cel mai scurt timp de un astfel de proiect care salveaza vieti.Astfel, pacientul care sufera un AVC poate sa beneficieze, in mod real, dupa niste criterii bine stabilite, de sansa unei revascularizari. ... citeste toata stirea