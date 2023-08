DTEK Renewables International a finalizat montarea primei turbine eoliene din parcul de la Ruginoasa: turbina este cea mai mare montata vreodata in Romania. Firma este detinuta de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, iar parcul va avea, in final, 10 turbine si o putere instalata de 60 MW.Turbinele sunt de tip Vestas si au fost fabricate in Danemarca: au 125 metri inaltime si o putere de 6 MW (prima de acest fel din tara). Potrivit presei centrale, ridicarea acestei turbine este de fapt o ... citeste toata stirea