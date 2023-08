Ioana Timofte, directoarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune SA (CNCIR, fostul ISCIR), dar si nepoata fostului sef SRI Radu Timofte, ar fi trebuit sa monitorizeze activitatea statiei GPL din Crevedia care a explodat si a provocat moartea a doi oameni si ranirea a peste 50 de persoane. Dincolo de tinerete si de lipsa experientei in domeniu, tanara a refuzat sa se perfectioneze pentru domeniul de activitate in care a fost ... citeste toata stirea